Piacenza, l'avvocato di Montella iscritto a Forza Nuova e più volte candidato

Solari, l'avvocato del carabiniere iscritto a Forza Nuova

L’appuntato Giuseppe Montella, che al momento sarebbe considerato il capo della banda di carabinieri spacciatori e torturatori, ha incaricato della propria difesa Emanuele Solari, avvocato noto per essere un estremista di destra, nonché militante di Forza Nuova, partito di ispirazione fascista.

Solari è uno dei leader locali del movimento, tanto da essere stato più volte candidato nelle sue liste, come nel 2017, quando avrebbe dovuto essere il candidato sindaco di Forza Nuova alle elezioni comunali di Piacenza, salvo poi vedere esclusa la propria lista dalla Commissione elettorale per non aver raggiunto il numero di firme necessarie a formalizzare la candidatura.

Ma non solo, l’avvocato Solari è stato anche candidato parlamentare nelle liste del partito alle ultime elezioni politiche, a febbraio 2018.

Insomma, le posizioni politiche del difensore del carabiniere Giuseppe Montella, accusato di vari crimini, tra cui tortura e spaccio, sono note da tempo e lo stesso Solari le ha manifestate più volte anche sui propri social network, pubblicando, tra gli altri, post xenofobi contro l’immigrazione, definita una “gravissima ingiustizia sociale che mira alla sostituzione delle popolazioni europee con persone di altri paesi, veri e proprio sradicati che in un futuro verranno sfruttati come manodopera a basso costo”.

Ed è proprio sui social che il carabiniere Montella ha più volte manifestato approvazione per le idee di Solari. Per esempio, sotto uno slogan fascista postato dall’avvocato già nel 2016, si legge il commento dell’appuntato: “Sei il numero 1”.