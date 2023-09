Piombo, oltre 5 mln di morti l'anno. Ecco i costi per la salute derivanti dall'esposizione

Gli impatti sulla salute dell’esposizione al piombo sono stati finora ampiamente sottovalutati. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Planetary Health, nel 2019 nel mondo sono morti 5,5 milioni di adulti a causa di malattie cardiovascolari causate dall’esposizione al piombo. Una causa che rappresenta il 30% di tutti i decessi legati a patologie cardiovascolari e che colpisce soprattutto i Paesi a basso o medio reddito (90%). Una cifra impressionante, più di sei volte superiore alla stima di base di 850.000 decessi attribuibili al piombo emersa dal Global Burden of Disease Study per il 2019, l’anno scorso per il quale i dati sui livelli di piombo nel sangue sono ampiamente disponibili.