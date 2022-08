Pisa, 32enne ucciso a coltellate: morto sul colpo un parrucchiere nordafricano

Pisa, muore un parrucchiere nordafricano 32enne accoltellato nei pressi del suo negozio

Un parrucchiere nordafricano di 32 anni è stato ucciso a Pisa con un'arma da taglio nei pressi del suo negozio, nella zona della stazione, in via Corridoni. L’omicida, secondo quanto si è appreso, si è già costituto. Ignote per ora le cause dell’aggressione.

“Nella zona della stazione serve un presidio fisso interforze che faccia controlli mirati ogni giorno! Ho chiesto più volte di intervenire a Questore e Prefetto, ma sono rimasto inascoltato, come tanti cittadini che segnalano e chiedono maggiore attenzione" ha detto il sindaco di Pisa. "Le condoglianze mie e della comunità pisana giungano sentite alle famiglia” prosegue il sindaco rivolgendo parole di vicinanza alla moglie e ai familiari della vittima.