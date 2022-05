Pisa: tragedia in un agriturismo, bimbo di 3 anni cade e muore dissanguato

In un agriturismo in provincia di Pisa, un bimbo di tre anni cade dalle scale e muore dissanguato

Dramma in provincia di Pisa. Nelle prime ore del pomeriggio di domenica 29 maggio, in un agriturismo di Peccioli, un bambino di 3 anni è morto cadendo dalle scale e urtando contro una grossa damigiana di vetro. Il piccolo di nazionalità tedesca si trovava in vacanza con i genitorti e il fratello più piccolo.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il bambino si sarebbe alzato dal letto nel quale stava dormendo e si sarebbe messo a giocare da solo sulle scale. I genitori, al momento dell'incidente, si trovavano in un’altra stanza, hanno sentito il rumore e il pianto del figlio sono corsi da lui e disperati hanno chiamato i soccorsi.

Il piccolo ha quasi subito perso conoscenza e smesso di respirare. Letale per lui non è stata la caduta dalle scale, come immaginato in un primo momento, ma i profondi tagli al collo che si è procurato cadendo su una damigiana in vetro posta sui gradini delle scale: la grossa bottiglia, di vetro spesso, si è rotta e alcuni cocci aguzzi hanno ferito il collo del piccolo provocando una gravissima emorragia.

Una tragica fatalità che ha causato la morte. I sanitari si sono precipitati sul posto, un’auto medica dal paesino e una della Misericordia di Terricciola. Uno dei medici, avendo compreso la gravità della situazione, ha richiesto l'intervento dell’elisoccorso con il Pegaso 2 per trasportare il bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Quando però l'elicottero è arrivato a Peccioli, il piccolo era già morto, nonostante i numerosi tentativi per rianimarlo anche con trasfusioni di sangue.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e che intanto hanno informato l’autorità giudiziaria. Le stanze e i luoghi interessati da quanto è accaduto sono stati posti sotto sequestro. Il corpo del piccolo è stato portato alla medicina legale per gli accertamenti del caso.

Leggi anche: