Pisa: incidente d'auto, scoppia l'airbag. Muore un bimbo di 2 mesi per l'impatto



Finisce in tragedia un tamponamento tra macchine a Pisa. A farne le spese è un neonato di appena di 2 mesi che era dentro l'ovetto sul sedile anteriore di una delle vetture coinvolte. A causa dello scoppio dell'airbag, in seguito all'impatto, il bimbo è rimasto gravemente ferito e in seguito è morto. La polizia municipale sta facendo gli accertamenti ma secondo una ricostruzione a determinare le gravi ferite al bambino sarebbe stato lo scoppio dell'airbag esploso nell'urto. Il piccolo era nell'ovetto messo sul sedile del passeggero anteriore ed e' stato investito dalla deflagrazione.