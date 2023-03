Cronache

Venerdì, 17 marzo 2023 Platinette colpito da ictus ischemico: paura per Mauro Coruzzi. Ecco come sta Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è apparso in tv qualche settimana fa per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio Di Redazione Cronache