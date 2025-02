Pnrr, il concorso per assumere 20mila docenti è stato annullato: "Anonimato violato"

Pnrr, concordo per assumere 20mila docenti annullato: la doccia gelata e le motivazioni

Clamoroso: il concorso Pnrr per assumere 20mila docenti è da rifare: tutto annullato. La selezione tramite test c'èra stata e il sogno del posto fisso era diventato realtà per chi aveva superato le prove scritte e pratiche, ma poi c'è stato il colpo di scena. Concorso annullato e prove da rifare per 20mila docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Lo ha deciso il Tar di Ancona, accogliendo - riporta La Repubblica - il ricorso di un gruppo di concorrenti. Secondo il tribunale è stato violato l'anonimato durante la prova pratica: ai candidati era stato chiesto di apporre nome e cognome sui fogli usati per la soluzione dei quesiti. Ma i lavori dovevano restare anonimi "non essendoci - ha commentato l'avvocato dei ricorrenti - alcun valido motivo per cui chi corregge la prova debba conoscere il nome del suo autore, così da mettere a rischio la credibilità e la trasparenza del concorso”.

Il concorso ordinario Pnrr, bandito a livello nazionale per assumere circa 20mila insegnanti, è stato strutturato a livello interregionale e le procedure sono state gestite dall'Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha nominato la commissione d’esame. Le prove si sono svolte a maggio scorso a Porto Sant'Elpidio. Ma niente da fare, il concorso andrà rifatto. Ora il Ministero dell'Istruzione dovrà far ripetere la prova pratica a tutti i candidati e, poi, ripetere anche le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, valida a partire dal prossimo anno scolastico.