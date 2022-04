Pnrr, un miliardo di euro per il rilancio di 250 borghi italiani

Pnrr, presentati progetti da 1 miliardo di euro per ripopolare e rigenerare dal punto di vista sociale, culturare ed economico ben 250 borghi italiani

Nel Pnrr sono stati presentati progetti da 1 miliardo di euro per il rilancio di 250 borghi italiani. Nello specifico, 420 milioni di euro sono destinati a 21 piccoli centri individuati da Regioni e Province autonome per la rigenerazione culturare, sociale ed economica dovuto allo spopolamento attraverso nuove infrastrutture e servizi per la cultura e il turismo oltre alle nuove tecnologie come la banda larga. Altri 580 milioni andranno ad almeno 229 borghi storici selezionati tramite un bando pubblico a livello di Comuni.

"Ventuno borghi straordinari torneranno a vivere – ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini - Un meccanismo virtuoso voluto dal ministero della Cultura ha portato le regioni a individuare progetti ambiziosi che daranno nuove vocazioni a luoghi meravigliosi. Sul Pnrr dobbiamo correre, c’è un cronoprogramma stringente e lo stiamo rispettando".

I borghi vincitori sono:

Abruzzo, Rocca Calascio (Aq)

Basilicata, Monticchio Bagni (Pz)

Calabria, Gerace (Rc)

Campania, Sanza (Sa)

Emilia Romagna, Campolo (Bo)

Friuli Venezia Giulia, Borgo Castello (Go)

Lazio, Trevinano (Vt)

Liguria, Borgo Castello (Sv)

Lombardia, Livemmo (Bs)

Marche, Montalto delle Marche (Ap)

Molise, Pietrabbondante (Is)

Piemonte, Elva (Cn)

Puglia, Accadia (Fg)

Sardegna, Ulassai (Nu)

Sicilia, Borgo a Cunziria (Ct)

Toscana, Borgo di Castelnuovo in Avane (Ar)

Umbria, Cesi (Tr)

Valle D’Aosta, Fontainemore (Ao)

Veneto, Recoaro Terme (Vi)

Provincia autonoma di Trento, Palù del Fersina (Tn)

Provincia autonoma di Bolzano, Stelvio (Bz)

Leggi anche: