Polizia, Giannini: "A miei uomini e donne assicuro massimo impegno". VIDEO

"Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato garantisco il mio massimo impegno, in ogni sede, per elevare gli standard di sicurezza e per la promozione del benessere del personale, perche' la serenita' dei nostri operatori si riverbera sulla sicurezza delle nostre comunita'". Lo ha detto il nuovo capo della Polizia, Lamberto Giannini, nel discorso per la cerimonia del suo insediamento. "Non posso e non voglio celare l'emozione e l'apprensione nell'assumere un incarico che arreca con se' funzioni e responsabilita' da 'far tremare le vene e i polsi' - ha premesso - Emozione per aver raggiunto questo prestigioso traguardo e perche' ricevo il testimone dal prefetto Gabrielli, al quale mi lega una antica amicizia, nata e vissuta sul campo alla Digos di Roma, quando abbiamo affrontato un sanguinoso tentativo di far tornare nel nostro Paese lo spettro del terrorismo. Apprensione perche avverto la responsabilita' di ricevere questo incarico in una stagione cosi complicata, condizionata dalla pandemia".

"Ho chiara la consapevolezza di chi siamo e della missione che l'amministrazione della pubblica sicurezza e' chiamata a compiere - ha assicurato il nuovo capo - E quello che siamo, la nostra essenza, risiede nella legge 121 del 1981, con la quale e' stata rifondata la Polizia di Stato e ridisegnata l'amministrazione della pubblica sicurezza. Oggi siamo una istituzione con l'entusiasmo della gioventu' e la solidita' di radici che affondano saldamente nel passato". In questa sfida "e' determinante anche il confronto con le organizzazioni sindacali - ha proseguito Giannini - a cui formulo il sincero invito ad accompagnarmi con il loro necessario pungolo critico ma sempre finalizzato al benessere del personale che costituisce la nostra principale risorsa". E "in questo gravoso compito sento anche la vicinanza e il sostegno che mi derivano dalla compattezza del vertice del Dipartimento della pubblica sicurezza, che si e' consolidato in anni di lavoro insieme, una 'famiglia allargata' si definirebbe oggi, perche' grazie alla riforma del 6 febbraio dello scorso anno il Dipartimento e' sempre piu' la casa delle forze di polizia".

"Sperando di essere alla vostra altezza, certo del vostro aiuto".

Il pensiero del #capodellapolizia Lamberto Giannini, a chi ci ha preceduto, durante la visita nel sacrario dei caduti della Polizia nel giorno del suo #insediamento#10marzo #essercisempre #inostricaduti pic.twitter.com/FSBJ8YiTxY — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 10, 2021

#10marzo #insediamento a Roma del #CapodellaPolizia Lamberto Giannini.

L'esecuzione del Silenzio durante la deposizione della corona al #militeignoto all'altare della Patria pic.twitter.com/0PSgLkepCJ — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 10, 2021