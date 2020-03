Ponte Genova, posata la maxi trave. Passo importante verso la riapertura

Mentre l'Italia è alle prese con lemergenza Coronavirus, Genova prova a risollevarsi da un altro dramma, il crollo del ponte Morandi. Alle prime luci dell'alba oggi è stato completato un passaggio cruciale: terminato il sollevamento della campata sul Polcevera di 100 metri, una maxi trave che segna una svolta decisiva nell'accelerazione dei lavori. esulta il governatore Toti: "La Liguria non si arrende e costruisce il futuro".

L'opera, in corso di realizzazione, supera attualmente la lunghezza complessiva di 650 metri, con 11 campate issate rispetto alle 19 che comporranno il ponte quando sarà completato. Con il varo è stata collocata, tra la pila 9 e la pila 10, a 40 metri d’altezza, una trave d'acciaio lunga 94 metri del peso di 1.800 tonnellate.

Per il sollevamento della maxi trave, trasportata da una parte all'altra del torrente, sono stati utilizzati carrelli radiocomandati (già usati per spostare le travi smontate del vecchio Morandi). Ma è stato necessario anche intervenire nell'alveo del torrente per creare prima, e ripristinare nei giorni scorsi, in seguito ai danni causati dal maltempo, un'isola artificiale che ha sostenuto i carrelli per la movimentazione dell'impalcato.

Le operazioni di sollevamento erano iniziate nel tardo pomeriggio di lunedì. "In questa prima giornata di misure più rigide anche per la nostra Regione, ecco la Liguria che non si arrende: i lavori nel cantiere del nuovo ponte di Genova sono andati avanti tutta la notte e il secondo impalcato da 100 metri è finalmente arrivato in quota". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social network. "Grazie a tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta, anche adesso. Supereremo questa emergenza insieme senza smettere di costruire il nostro futuro", dice il governatore.