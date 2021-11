Ponte Morandi, rigettata istanza di Castellucci per la ricusazione del gup

Ponte Morandi, rigettata l'istanza di Castellucci per la ricusazione del gup Paola Faggioni

La Corte d'Appello di Genova ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dai legali dell'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, e altri imputati nell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi nei confronti del gup Paola Faggioni. La decisione è stata depositata poco fa.

Secondo gli avvocati che avevano presentato l'istanza, il giudice Faggioni, che aveva firmato le misure restrittive nell'inchiesta sulle barriere anti rumore pericolose, aveva espresso giudizi espliciti sul procedimento principale relativo al crollo del ponte Morandi, violando in questa maniera il principio di imparzialità del giudice. L'udienza in programma lunedì 8 potrebbe essere l'occasione per i legali di presentare ricorso in Cassazione.

Secondo la Corte d'Appello di Genova, che ha rigettato la ricusazione del gup Paola Faggioni nell'ambito del procedimento sul crollo del ponte Morandi, è vero che la giudice espresse considerazioni su alcuni imputati in un procedimento parallelo a carico delle stesse persone (ovvero quello relativo alle barriere fonoassorbenti pericolose), ma si trattava di "osservazioni generiche", tali da non compromettere la sua imparzialità nel filone principale. L'udienza preliminare per il processo sulla tragedia del 14 agosto 2018 (costata la vita a 43 persone) resta in programma lunedì, senza slittamenti.