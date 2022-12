Ponti 2023: il calendario completo di ponti e festività del nuovo anno

Ponti 2023: tutto il calendario completo delle festività del nuovo anno, per programmare viaggi

Mancano circa due settimane alla fine di questo 2022 e già possiamo iniziare a fare i conti di quanti ponti ci sono nel 2023, per programmare una vacanza sfruttando un giorno feriale, che viene a trovarsi a cavallo tra due giorni festivi.

Iniziamo da gennaio il primo venerdì festivo cade giorno 6, con la festività dell'Epifania cui possiamo aggiungere il sabato e la domenica successivi. Poi passiamo subito ad aprile, il 25 cade di martedì, quindi partendo da sabato 22, domenica 23 e prendendo di ferie il 24 possiamo programmare un lungo weekend di quattro giorni. A seguire all'ultimo sabato e domenica di aprile possiamo legare la festa dei lavoratori del primo maggio.

Mentre il 2 giugno 2023 è di venerdì e anche qui possiamo organizzare una vacanza di tre giorni. Per i cittadini romani c'è una festa in più: giovedì 29 giugno comodo da legare al weekend successivo con un giorno di ferie e dare il via all'estate. Ferragosto sarà martedì 15 e per chi non è già in vacanza può puntare al ponte chiedendo il lunedì 14 di ferie.



A novembre in vista del ponte di Ognissanti che cade di mercoledì: con due giorni di ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre ci si può ricavare un bel weekend ad Halloween o due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5.



Arriviamo a dicembre 2023 l'Immacolata sarà venerdì 8 dicembre da legare a sabato 9 e domenica 10. E per i milanesi ci sarà un giorno bonus con il 7 dicembre Sant’Ambrogio. Finale d'anno scoppiettante con Natale e Santo Stefano che cadono di lunedì 25 e martedì 26 dicembre e sabato 30 e domenica 31 per preparare la notte di San Silvestro e il lunedì 1° gennaio 2024.