Ponza, disposto il fermo della Quirino : non sono navi ma pericolose carrette

Ponza, disposto il fermo per la nave Quirino: rilevate importanti carenze

A seguito dell’incidente verificatosi nel porto di Ponza, che ha visto momenti di paura per la motonave Quirino lo scorso sabato, a causa della forte mareggiata, la nave è stata sottoposta a visita occasionale da parte del R.i.n.a. che, non avendo riscontrato alterazioni o danni alle strutture, ha confermato la validità della certificazione di classe e statutaria della motonave stessa. Lo riporta il quotidiano "Il Faro". GUARDA IL VIDEO

🔴 Ieri mattina a bordo della motonave #Quirino, partita da #Formia alle 9, si sono verificati momenti di panico.

Il forte vento e le onde hanno messo in difficoltà la nave durante le manovre di attracco nel porto di #Ponza, rischiando addirittura di ribaltarsi.

Passeggeri illesi pic.twitter.com/5Y0NqzLglq — DaniDan (@DanieleDann1) January 21, 2024

L’ispezione ha rilevato importanti carenze che hanno portato al fermo della nave e che dovranno essere rettificate nei prossimi giorni e comunque essere nuovamente verificate prima della partenza.

In particolare le esercitazioni antincendio e di abbandono nave non sono state giudicate soddisfacenti; il personale ispettivo ha, tra l’altro, verificato la non corretta tenuta dei registri delle esercitazioni effettuate e l’assenza di alcuni dispositivi di protezione individuale obbligatori.

La Laziomar ha assicurato che il fermo nave non condizionerà i collegamenti con le isole.