Incidente Potenza, scontro frontale tra un'auto e un minivan: muoiono tre giovanissimi tifosi del Foggia di ritorno dalla partita

Incidente Potenza, un minivan con a bordo alcuni tifosi del Foggia si scontra frontalmente con un'auto sulla carreggiata opposta. Tre le vittime, avevano tra 13 e 21 anni

Tre ragazzi son morti ieri sera sulla statale 93 tra Potenza e Melfi dopo che il minivan su cui viaggiavano si è scontrato con un'auto che procedeva frontalmente. Le vittime, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono Samuele Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21). Feriti altri 7 ragazzi, di cui due in gravi condizioni ora ricoverati al San Carlo di Potenza. I ragazzi coinvolti nell'incidente erano tifosi del Foggia di ritorno dalla trasferta della propria squadra del cuore con il Potenza.

Il minivan era condotto dal padre di una delle vittime e trasportava in tutto nove persone. Il mezzo si è scontato frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto. Nell'incidente è stato coinvolto anche un pullman che trasportava altri tifosi foggiani. Sul posto sono arrivate le pattuglie di polizia, vigili del fuoco e il personale del 118. Uno dei ragazzi è morto all'impatto mentre gli altri due poco dopo. La Procura di Potenza ha aperto un'inchiesta per accertare le dinamiche dell'incidente.

"Mi hai lasciato troppo presto, figlio mio. - scrive il padre di una delle vittime sulla pagina Facebook del figlio - Riposa in pace Gaetano. Gli Angeli ti accoglieranno in Paradiso". Sul banco del 17enne Michele, invece, i compagni hanno messo un mazzo di rose. "Michele era un alunno esemplare. - racconta il vice preside, Arturo Placido - I suoi compagni di classe sono distrutti dal dolore. Michele era un ragazzo bravissimo. Si applicava nello studio ed era un punto di riferimento per gli altri suoi compagni di classe. Questa mattina abbiamo fatto un minuto di silenzio. Il dolore è grande".

"Il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore. In questo momento di grande tristezza, voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alle famiglie. Non ci sono parole che possano alleviare il loro dolore, ma possiamo unirci nel ricordo di questi giovani, delle loro speranze e dei loro sogni che ora risuonano nel silenzio", ha scritto sui social il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. Gli fa eco la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, che parla di "una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime".