Pozzolo smentito dalla perizia balistica. Sua la mano che sparò a Capodanno

Pozzolo e quel "non ho sparato io". La perizia balistica però lo mette nei guai

Svolta nel caso dello sparo di Capodanno alla festa in cui era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L'esito della perizia balistica inguaia il deputato di FdI Emanuele Pozzolo, il possessore dell'arma grossa come un accendino da cui è partito il colpo che ha ferito un inviato alla festa. Smentita quindi la versione di Pozzolo: "Non ho sparato io". Secondo il documento della Procura, infatti, è stata proprio la sua mano a sparare la notte di Capodanno. La pistola - riporta Repubblica - sarebbe stata maneggiata da più persone. Tre uomini vicini al centro della scena del reato, in quest’ordine: Emanuele Pozzolo, deputato (sospeso) di Fratelli d’Italia, Pablito Morello, capo scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e Luca Campana, compagno della figlia di Morello.

Ma a tenerlo in mano, e a sparare, - riporta Repubblica - sarebbe stato il deputato di FdI, l’unico indagato per lo sparo della festa di Capodanno di Rosazza. La perizia, depositata ieri in procura, è l’ultimo atto scientifico atteso dagli inquirenti prima di chiudere l’indagine. Il primo era stato lo stub, l’esame della polvere da sparo che resta sulle mani, che era risultato positivo per Pozzolo. Anche se, essendo stato fatto solo a lui, il suo valore potrebbe essere considerato relativo. Una testimone ai carabinieri aveva detto: "Intorno a quel tavolo c’era un gruppetto di uomini, maneggiavano tutti la pistola". E maneggiare, nel senso usato dalla teste, significherebbe per gli investigatori "toccare per curiosità". Lo scenario sarebbe stato questo quindi, alla festa di Capodanno. Un gruppo di uomini divertiti e incuriositi dal revolver di Pozzolo. Poi il colpo, partito secondo la perizia balistica dalla mano del posessore dell'arma.