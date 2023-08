Pozzuoli, sfonda l’ingresso del Comune a bordo di un bus e poi gli dà fuoco

Pozzuoli, conducente di bus "assalta" il Comune sfondando l'ingresso e dando fuoco al mezzo

A Pozzuoli, un uomo ha architettato un folle piano di "vendetta" nei confronti delle istituzioni. Il conducente, infatti, ha condotto in retromarcia il bus turistico che stava guidando, sfondando il cancello d’ingresso del Comune, per poi dar fuoco al mezzo con del liquido infiammabile e scappare via. È successo in via Tito Livio nella cittadina del Napoletano, dove il fatto però non è passato inosservato, grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Secondo quanto si è appreso, scrive Il Fatto quotidiano, è probabile che il gesto sconsiderato sia legato al fatto che il Comune di Pozzuoli ha recentemente rimesso in discussione, con un nuovo bando, l’appalto per il trasporto scolastico nella città flegrea.

“Quanto accaduto è gravissimo: si tratta di un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città”, ha commentato, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Il titolare dell’azienda trasporti proprietaria dell’autobus è accusato dei reati di danneggiamento e incendio. Già ascoltato dagli inquirenti, l'uomo ha riferito di essere all’oscuro della vicenda e di aver subito il furto del mezzo.