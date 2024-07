Prato, incendio in un poligono di tiro: due persone morte carbonizzate e un ferito

Grave incendio in un poligono di tiro a Prato: due persone sono morte carbonizzate, una terza è gravemente ferita

All'interno del poligono di tiro di Galceti, in provincia di Prato, è scoppiato un incendio verso le 17 della giornata di oggi, venerdì 26 luglio. Nella struttura sembra fossero presenti tre persone. Erano state date per disperse, ma si sperava che fossero riuscite a mettersi in salvo. Durante le operazioni di salvataggio, invece, due sono state trovate morte carbonizzate, mentre la terza, una donna di 46 anni, è stata recuperata viva, ma in condizioni gravissime. È stata prima trasportata all'ospedale e poi trasferita al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Prato, insieme a diversi mezzi sanitari, tra cui l'elisoccorso.

L'allarme è scattato verso le 16. Dopo i primi soccorsi sono arrivati sul posto i carabinieri, la polizia, due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi e una decina di squadre del volontariato antincendi boschivi. Questo perché l'incendio si è esteso velocemente all'area verde circostante il poligono di tiro che è un'area protetta del Monferrato. Il "Tiro a segno Nazionale", infatti, è una struttura organizzata per la maggior parte all'esterno e confinante con un'ampia area boschiva. Sembra che l'incendio sia partito dall'interno del poligono e, poi, a causa del vento, si sia diffuso all'esterno iniziando a bruciare il bosco. Nelle vicinanze ci sono anche delle abitazioni. È probabile l'invio di altre squadre e mezzi aerei per domani il fuoco. Sul luogo è arrivata anche la sindaca di Galceti, Ilaria Bugetti. Le cause che hanno provocato il rogo non sono ancora note.