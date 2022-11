Premio Oxfam “Combattere la disuguaglianza – si può fare”, aperte le iscrizioni

Chiuderanno il 12 febbraio 2023 le candidature per il premio “Combattere la disuguaglianza – si può fare”, organizzato da Oxfam Italia, associazione in prima linea contro ogni forma di disuguaglianza, in collaborazione con l’Associazione Alessandra Appiano - Amici di salvataggio.

Il premio vuole dare seguito all’instancabile impegno sociale di Alessandra, giornalista, autrice televisiva, scrittrice e ambasciatrice di Oxfam Italia prematuramente scomparsa nel 2018, con un’iniziativa pubblica che rappresenti la sua capacità di raccontare le storie delle persone impegnate ogni giorno per combattere le disuguaglianze. “La disuguaglianza, così come la povertà, non è inevitabile. È creata dall’uomo e può essere combattuta, oltre che denunciata” si legge sul sito dell’associazione.

Premio Oxfam Italia, ecco come candidarsi entro il 12 febbraio 2023

La partecipazione è aperta a professionisti della comunicazione, che abbiano combattuto la disuguaglianza con il loro lavoro, attraverso articoli, video, foto o qualunque altro strumento mediatico. I membri della giuria sono: Camilla Baresani, scrittrice, i giornalisti Roberto Giovannini, Marco Pratellesi e Giuseppe Smorto; per conto dell’Associazione Alessandra Appiano-Amici di Salvataggio, i giornalisti Nanni Delbecchi e Vito Oliva, e Mariateresa Alvino, media manager di Oxfam Italia.

I vincitori saranno premiati a Firenze nella prima metà di maggio 2023, in occasione del Festival "Creiamo un futuro di uguaglianza" di Oxfam Italia e con il coinvolgimento delle Istituzioni locali e di personalità di rilievo nazionale ed internazionale. Il concorso non prevede l’assegnazione di un premio in denaro. I lavori dovranno pervenire via email, con la dicitura nell’oggetto: “Premio Combattere la 1 Raccontare la disuguaglianza - Disuguaglianza – Si può fare. Sezione Raccontare la disuguaglianza”, entro e non oltre la mezzanotte del 12 febbraio 2023 all’indirizzo e-mail della segreteria (premio_disuguaglianza@oxfam.it).