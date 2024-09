Prende a martellate la moglie mentre dorme, poi tenta il suicidio buttandosi dal terzo piano

Torino, prende a martellate la moglie e tenta di suicidarsi

A Carignano, alle porte di Torino, nella notte un uomo di 60 anni, dipendente dell’ufficio tecnico del Comune, per ragioni ancora da accertare, ha aggredito a martellate la moglie di 51 anni, anche lei impiegata negli uffici comunali, mentre la donna si trovava a letto.

L'uomo ha poi tentato il suicidio gettandosi dal balcone al terzo piano di una palazzina. La donna, che ha riportato ferite non gravi, ha chiamato il 112. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale ed è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri di Carignano e Moncalieri.