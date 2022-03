Preside e studente: "Il discorso sul toy boy mi ha fatto pensare. Ho un'altra"

Preside e studente. Lui: "Voglio evitare situazioni spiacevoli, è finita"

La presunta storia d'amore tra uno studente 18enne e la sua preside del liceo Montale di Roma continua a tenere banco. Emergono nuovi particolari sulla vicenda e soprattutto c'è un audio che sembra inequivocabile e che conferma quanto affermato dal ragazzo e più volte smentito da Sabrina Quaresima, la dirigente scolastica del Montale. Oggi - si legge su Repubblica - quella traccia audio entrerà ufficialmente nel fascicolo dell’ispezione che l’Ufficio scolastico regionale del Lazio sta portando avanti da lunedì per verificare la condotta della preside e stabilire come siano andati davvero i fatti. "Sabrina, - si sente nella registrazione e lo riporta Repubblica - credo sia meglio non vederci più, non sono pronto a darti quello che vuoi, ho già deciso e non torno indietro. Ho conosciuto una ragazza".

"Ecco, - la replica della donna, attribuita alla preside - immaginavo che sotto poteva esserci una cosa come questa… ma l’hai conosciuta prima?», domanda la donna. Prima di cosa non è specificato. Ma non è difficile immaginare che potrebbe riferirsi all’atto sessuale che i due avrebbero avuto, secondo il racconto del giovane, in una strada tra i palazzi di Roma est, all’interno di una macchina. "Lei mi piace molto. E tu - spiega il ragazzo - poi mi hai fatto anche quel discorso del “toy boy”, mi hai detto che non avresti voluto averne uno accanto. Ecco, preferisco evitare situazioni spiacevoli, ho percepito cose, non che tu fossi proprio innamorata di me, ma che fossi già avanti sentimentalmente". Lei replica: "Mi pare strano che prima ci sia stata tutta questa presa e in un giorno sia cambiato tutto. Non può finire così".

Leggi anche: