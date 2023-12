Prete si innamora di una parrocchiana e fugge via con lei. Fedeli sotto choc

Prete fugge con una parrocchiana e abbandona la chiesa

Un giovane prete di Eboli si è innamorato di una parrocchiana ed è fuggito via insieme a lei. Sembra un film, ma è realtà. Per amore un sacerdote ha infatti lasciato l'abito talare ed è partito, lasciando sotto choc tutti i fedeli. La fuga d’amore è stata improvvisa, al punto che sono state sospese tutte le attività parrocchiali nella sua ormai ex chiesa. Lo si legge su Repubblica.

Il sacerdote, secondo quanto ricostruito, aveva annunciato ai fedeli l'intenzione di recarsi in Africa per una missione umanitaria. Ma in realtà nel piccolo villaggio africano non ci è mai arrivato. E nessuno sa dove sia, si dice invece che sia fuggito con una parrochiana di Battipaglia. La Curia ovviamente è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ovviamente ricco di liturgie e preparazioni e la parrocchia non poteva rimanere scoperta. Per questo è stato subito affidato ad un altro religioso l'onere di sostituire il prete in fuga. Curia che non conferma la notizia, ma le voci di paese sì: troppo intimi gli atteggiamenti tra il sacerdote e la parrocchiana. E la "sparizione" di entrambi nello stesso momento ha dato la certezza di verità al gossip.