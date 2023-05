Primo Maggio, Francia nel caos: 200 persone arrestate

Francia, proteste in tutto il Paese

Diversi agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti durante gli scontri a margine delle manifestazioni sindacali in Francia, nei cortei del Primo Maggio, quest'anno collegati alle proteste contro la riforma delle pensioni. La polizia, secondo il ministero dell'Interno, ha effettuato 200 arresti in tutta la Francia. A Parigi, dieci poliziotti sono rimasti feriti. Sempre a Parigi la statua di Place de la Republique da cui è partita la marcia è stata adornata con una fascia su cui e' scritto "Macron dimettiti".

Francia, governo: in piazza 782.000. Per sindacato 2-3 milioni

Circa 782.000 persone hanno protestato in tutta la Francia per il Primo Maggio. Lo rileva il ministero degli Interni, secondo il quale a Parigi in piazza c'erano 112.000 persone. Il sindacato CGT ha dichiarato di aver contato 2,3 milioni di manifestanti in tutta la Francia, di cui 550.000 nella capitale. L'affluenza e' stata massicciamente superiore a quella del Primo Maggio dello scorso anno, ma inferiore alle grandi proteste di quest'anno contro la riforma delle pensioni.

Nelle altre città, si registrano 40 arresti a Lione dove violenze e danni significativi hanno punteggiato la manifestazione intersindacale. Incidenti legati secondo la prefettura alla presenza di "2000 individui a rischio tra cui 1000 blocchi neri".

Almeno quattro auto sono state date alle fiamme lungo il percorso e pensiline degli autobus, negozi, banche, compagnie assicurative e agenzie immobiliari sono state vandalizzate.

A Nantes, gli scontri, durati gran parte del pomeriggio, hanno causato molti feriti, tra cui un manifestante colpito alla mano, secondo la prefettura. I manifestanti hanno anche dato fuoco a due auto.