Prof assente 20 anni su 24, destituita dal Miur. La Cassazione conferma

Prof "assenteista" per 20 anni su 24, destituita dal Ministero. Ecco tutte le inadempienze

Professoressa di Storia e Filosofia in una scuola superiore di Chioggia, in provincia di Venezia. Almeno sulla carta, visto che Cinzia Paolina De Lio è stata destituita dal suo incarico perchè, su 24 anni di servizio complessivo, non si era recata sul posto di lavoro per ben 20 anni. Nei primi 10 di carriera totalmente assente, per i seguenti 14 in gran parte in malattia. Il sollevamento dall'incarico, deciso dal Miur, è stato confermato dalla Corte di Cassazione.