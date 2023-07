Prof impallinata, nel “mondo alla rovescia” i genitori querelano i professori

Prof impallinata a Rovigo, i genitori dell’alunno pronti a querelare. Il caso

Abbiamo più volte parlato del “mondo alla rovescia” che si è creato negli ultimi anni. Tutto sembra impazzito, nessuna cosa è più al suo posto. L’alto viene scambiato per il basso e viceversa. La destra si scambia con la sinistra, il sole con la luna, il bianco con il nero. Ogni valore sembra stravolto. Soprattutto nel campo della Giustizia.

Se ti derubano in metro la colpa è tua non delle borseggiatrici, se ti occupano la casa la colpa è tua non dei ladri. Se l’amministratore ladro frega il condominio la colpa è dei condomini non del ladro che la scampa in mille modi, il più facile la prescrizione e magari se dici come stanno le cose per salvare gli altri ti querelano pure. E poi i politici si meravigliano perché la gente non va più a votare. E così nella scuola.