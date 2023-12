Protesta Fnsi contro "legge bavaglio": boicotteranno conferenza di fine anno

La protesta della Fnsi: non saranno alla conferenza stampa della premier

La Federazione nazionale della stampa italiana conferma in una nota che il 28 dicembre i suoi vertici, la segretaria generale Alessandra Costante e il presidente Vittorio di Trapani, sebbene invitati, non saranno alla conferenza stampa di fine anno della premier Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione Stampa Parlamentare. "Non è una esortazione a disertare un appuntamento istituzionale al quale i colleghi vengono inviati per lavoro - spiega il sindacato - ma l'inizio della mobilitazione che il sindacato dei giornalisti metterà in campo contro provvedimenti che sanno di censura e per la dignità della professione. La prima protesta della Fnsi sarà una passeggiata davanti ai palazzi del potere con il bavaglio sulla bocca. L'invito ai colleghi è per domattina alle ore 10 nella sede della Federazione, in via delle Botteghe Oscure 54, a Roma".