Puglia, caso Dell'Olio-Emiliano, la destra attacca: come la vicenda Sangiuliano-Boccia

Puglia, caso simile a quello Sangiulaino-Boccia? Destra all'attacco: "Le perbeniste di sinistra tacciono"

Nella Regione Puglia scoppia un nuovo caso che la destra definisce "come quello Sangiuliano-Boccia". Al centro delle polemiche finiscono il governatore Michele Emiliano e Nancy Dell’Olio, 63 anni, avvocata, personaggio tv, ex compagna dell’allenatore di calcio Sven Göran Eriksson, nominata nel 2021 ambasciatrice della Puglia su incarico della giunta regionale di Emiliano. Di certo, sin dal periodo della nomina, la presenza di Dell’Olio creò scompiglio in Pugliapromozione, l’agenzia regionale del turismo. Alle pressioni interne contro l’ambasciatrice - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - si aggiunse la spinta esterna arrivata dall’ex amica del cuore Marisa Melpignano, fondatrice con il marito Sergio di Borgo Egnazia, il resort dei vip che a giugno ha ospitato il G7.

"Mentre l’Italia si fa rappresentare nel mondo da Mario Draghi, in Puglia il biglietto da visita è Nancy Dell’Olio", disse Melpignano in un’intervista a Repubblica. Un feeling spontaneo, diventato poi gelo, infine guerra. Dell’Olio - prosegue Il Corriere - ha fatto causa a Emiliano e alla Regione per un anno e mezzo di lavoro non retribuito, per il mancato rinnovo del contratto da ambasciatrice, per il danno biologico procurato: "Sono in cura da un neurologo". Emiliano, intanto, liquida la denuncia come "roba vecchia". Ma i suoi avversari politici attaccano.

Non esitano a paragonare la querelle al caso Boccia-Sangiuliano. "Le perbeniste di sinistra stanno zitte", tuona Antonella Lella, coordinatrice barese di FdI. Spuntano anche le chat tra Dell’Olio-Emiliano. "Per una cena di lavoro che ebbi con lui — racconta Dell’Olio — Emiliano bloccò l’intero ristorante dell’Hotel delle Nazioni, l’albergo più chic di Bari. Una scena da film". E poi la serata alla Vela, il circolo più esclusivo della città, per parlare del bando ideato su misura che sarebbe arrivato di lì a giorni: "Stavolta il presidente si manifestò con un tono più amichevole che professionale".