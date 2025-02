Trento, poliziotta trans brutalmente picchiata dagli ultrà: "Presto sarò Alessia, ma ho paura"

Trento, poliziotta trans picchiata: "Sanno dove abito, ho paura"

Esce allo scoperto la poliziotta trans brutalmente picchiata in un bar di Trento da un gruppo di ultrà di estrema destra, per lei ci sono voluti 22 punti di sutura alla testa e trenta giorni di prognosi, oltre a una grande angoscia. La notte di San Valentino Alessia, transgender di 53 anni e da 34 in Polizia, si è infilata in un bar vicino allo stadio Briamasco di Trento e ne è uscita malconcia. Tre giovani energumeni hanno preso a insultarla e strattonarla e poi, dopo che lei ha reagito rifilando un ceffone al più esagitato, a picchiarla violentemente con calci, pugni e pure uno sgabello. "Ero in borghese - spiega Alessia a Il Corriere della Sera - avevo una mini, un paio di stivali, la camicia, la borsetta. Ma sapevano di avere a che fare con una poliziotta perché uno dei tre mi conosce e io conosco lui. Loro fanno parte della "Nuova Guardia", un gruppo di ultrà di estrema destra della curva Mair del Trento. Lo so bene anche perché vado pure io allo stadio, ma alla Sud, in tribuna".

"La cosa che mi fa più male - prosegue Alessia a Il Corriere - non sono le botte ma la denigrazione. Sto vedendo e sentendo cose che mi feriscono, versioni chiamiamole strane sulla vicenda. Ho paura degli ultrà perché sanno dove abito. E un po' ho paura anche di questa intervista. A livello sociale il percorso è più difficile. Trento è una piccola città, non molto aperta, dove sei giudicata. C’è chi ti deride e fa la battutina, c’è chi ti considera il peggio del peggio e ti guarda con disprezzo e ci sono quelli che, diciamo così, sognano. All’inizio non avevo nemmeno il coraggio di vestirmi da donna qui e per ritagliarmi del tempo di libertà andavo da sola a Milano, aperitivo, serata in qualche locale".