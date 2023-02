Qatar-gate, si allarga lo scandalo: arrestati Cozzolino e Tarabella

Scandalo Qatar-gate, arrestato l'eurodeputato belga Tarabella

Le autorità belghe hanno arrestato l'eurodeputato Marc Tarabella, in relazione allo scandalo di corruzione del Qatargate.

Lo riportano diversi media tra cui Politico Europe. Tarabella, che si è sempre detto estraneo ai fatti contestati, era già stato espulso dal gruppo S&D al Parlamento europeo. Il 2 febbraio la plenaria dell'Eurocamera aveva votato la revoca della sua immunità parlamentare.

La polizia belga questa mattina ha condotto il parlamentare europeo dalla sua residenza ad Anthisnes, comune vallone a sud di Liegi, all'interrogatorio con il giudice istruttore del caso Qatargate, Michel Claise.

Qatar-gate: Cozzolino arrestato in una clinica a Napoli

Andrea Cozzolino è stato arrestato in una clinica di Napoli, dopo che la Guardia di Finanza di Napoli aveva provato invano a notificargli un mandato di arresto europeo. I finanzieri si sono recati presso l'abitazione napoletana di Cozzolino, ma non è stato trovato in casa. Stamane la perquisizione della sua abitazione a Bruxelles. I finanzieri hanno bussato alla porta di casa nel quartiere collinare del Vomero, ma l'europarlamentare del Pd si trovava in una struttura ospedaliera per accertamenti clinici.

Cozzolino, per gli inquirenti belgi, era parte integrante “della squadra di Panzeri e Giorgi”. Per il giudice di Bruxelles Michel Clais, l’eurodeputato del Pd era “una pedina fondamentale per il Marocco”, perché sarebbe stato in contatto diretto con “Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia”, l'uomo che avrebbe ì elargito tangenti in contanti. Il sospetto è che Cozzolino si sia anche recato in Marocco con un volo pagato, scrive Claise, “dai servizi segreti di Rabat”, anche se su questo punto non c’è alcuna conferma che l’eurodeputato campano sia mai salito su quell'aereo.