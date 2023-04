I medici: "Bene Schillaci sulla depenalizzazione della responsabilità medica"

Guido Quici a proposito dell'intervento del ministro della Sanità: "Bene Schillaci sulla depenalizzazione della responsabilità medica"

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un'intervista rilasciata a Libero anticipa: "Depenalizzeremo la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile". A tal proposito, Guido Quici, Presidente del sindacato dei medici Federazione CIMO-FESMED, commenta la dichiarazione rilasciata dal Ministro in merito all'intenzione di "agire depenalizzando la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile".

Guido Quici continua: "Solo in Italia, in Polonia e in Messico l’errore medico rischia di essere sanzionato penalmente. Ora lavorare rapidamente al provvedimento in modo da superare tale singolarità".