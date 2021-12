Quiz patente, le regole si complicano. 20 minuti per rispondere a 30 domande

Quiz patente, si cambia. Meno tempo: risposta entro 40 secondi

Per chi deve fare l'esame di guida c'è una novità importante: cambia lo scritto. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole che scatteranno da lunedì prossimo. Si passerà - si legge sul Messaggero - dagli attuali 40 quesiti da risolvere in 30 minuti a 30 domande per le quali si avranno 20 minuti a disposizione. Si riduce il tempo complessivo ma anche quello per singola risposta che passa dai 45 ai 40 secondi. Mentre resta inalterato il margine di errore (10%) massimo consentito per superare l'esame, al quarto sbaglio scatterà la bocciatura. Dai dati ufficiali emerge che l'esame di teoria è la bestia nera degli aspiranti alla patente.

Nel 2020 - prosegue il Messaggero - sono state rilasciate 424.752 patenti B. A sottoporsi agli esami però, sono stati molti di più visto che solo il 70,2% è risultato idoneo. Alla guida invece, le cose sono andate decisamente meglio perché solo il 12,2% degli esaminati, poco più di uno su dieci non ha superato la prova mentre il semaforo verde è scattato per l'87,8% dei partecipanti. Teoria difficile quindi, senza troppa differenza tra le regioni, con una media nazionale bocciati del 29,8% e con i peggiori risultati registrati nel Lazio (36,3%), Liguria (31,1%) e Campania (31%).

