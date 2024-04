Raffaellà Carrà, in vendita l'attico. Dai 9 bagni alle sauna: quanto costa

L'appartamento di Raffaella Carrà si trova a Nord della Capitale e il prezzo...

E' stato messo in vendita l'appartamento di Raffaella Carrà in cui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. l Il locale da 396 metri quadrati si compone di nove camere da letto e altrettanti bagni, una suana, palestra e piscina. Il prezzo è di 2.1 milioni di euro.

Gli interni sono stati lasciati com'erano. La casa si caratterizza quindi per vetrate molto grandi, colori pastello e mobili vintage sui toni del bianco e oro. La cucina ha linee tondenggianti e inserti in marmo. All'interno trova spazio anche una sala trucco e tre camere per gli ospiti.

La casa si trova in via Nemea 21 all'interno del complesso "Due Pini" nel quartiere di Vigna Clara, a Nord di Roma. Nel pacchetto sono compresi anche l'accesso a campi di tennis e un parco, garage, oltre alla vigilanza h24. Ad occuparsi della vendita è l'agenzia Engel & Völkers.