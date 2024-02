Il contest itinerante a Raffaella Carrà con Enzo Paolo Turchi e...

Al via 'Rumore Bim Festival', il contest itinerante dedicato a Raffaella Carrà. Enzo Paolo Turchi e Samuel Peron tra i testimonial

C’è chi ha vinto lo ‘Zecchino d’Oro’ con un brano scritto per lui da Max Gazzé, come il giovanissimo Salvatore Flamini. O chi è stato ospite del Concerto di Natale per il Papa trasmesso da Rai1 come i gemelli Alborghetti, in arte The Twins. E anche chi ha partecipato a ‘Io canto generation’ di Canale 5 come Maria D’Amato e a ‘The Voice Kids’ come Valentina Roso, Giulia e Anna Celebre. E chi, come la 68enne Marida Semiglia, ha preso parte a ‘The Voice Senior’. Tutti ‘artisti’ scoperti dal ‘Rumore Bim Festival’ il quale obiettivo è appunto quello di offrire a talenti dell’arte, della musica e dello spettacolo nuove opportunità di lavoro, visibilità e formazione.

Con questo spirito prosegue, con la terza edizione, ‘Rumore Bim Festival’, il contest artistico itinerante che non solo celebra il talento, ma si impegna anche nella formazione e nella crescita degli artisti emergenti. Questo nuovo appuntamento con la rassegna, dedicata alla mitica Raffaella Carrà, icona senza tempo della cultura pop italiana, promette di essere nuovamente un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo in generale, dal canto al ballo, dalla danza alla recitazione.





‘Rumore Bim Festival 2024’ è insomma l’occasione per mostrare i propri talenti davanti ai più grandi esperti del mondo dello spettacolo. Organizzato dal patron Nazzareno Nazziconi per Anteros Produzioni, con la direzione artistica di Roberto Vecchi, il Festival è un’autentica oasi di talento e creatività. In collaborazione con la Fondazione Verdeblu e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, città dove è cresciuta la Carrà, la manifestazione culminerà nelle sue fasi finali dal 24 al 27 ottobre, immergendo la pittoresca cittadina romagnola in un turbine di energia artistica.

Ma la rassegna ha preso il via il 24 febbraio con il ‘Rumore Bim Festival Village’, evento collaterale al contest della durata di due giorni che si è tenuto ad Abano Terme (Pd) presso il Teatro San Pietro d’Abano e l’Hotel Grand Torino, alla presenza di discografici, manager, campioni del mondo di ballo, big della canzone italiana, personaggi dello spettacolo del calibro di Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea, esperti di alto livello delle varie discipline, rappresentanti delle principali associazioni di categoria nel campo dello spettacolo e della discografia, giornalisti, delle radio e concorrenti selezionati per la partecipazione alla finalissima della passata edizione e altri ospiti invitati dall’Anteros.

I prossimi appuntamenti sono: 8 marzo Marano di Napoli (Na), 16 marzo Mazara del Vallo (Tp) e Verrès (Ao), 17 marzo Alcamo (Tp), Modena e Santa Maria a Monte (Pi), 22 marzo Torrazza di Piemonte (To), 23 marzo Catania, 6 aprile Roma e Battipaglia (Sa), 7 aprile Caltanisetta, 5 maggio Gallarate (Va), 11 maggio San Severino Marche (Mc).





Ciò che distingue ‘Rumore BIM Festival’ è la sua missione di fornire non solo una piattaforma di visibilità per i nuovi talenti, ma anche un sostegno tangibile nel loro percorso di crescita artistica. Le tappe della rassegna non si limitano a essere semplici concorsi, ma offrono un vero e proprio percorso di formazione e accompagnamento per gli artisti emergenti. Attraverso masterclass guidate da luminari del settore dello spettacolo, della formazione e della cultura, come Samuel Peron ed Enzo Paolo Turchi, i partecipanti hanno l’opportunità di non solo apprendere, ma anche di interagire e collaborare attivamente alla ricerca di soluzioni creative.

Dai 6 anni in su, chiunque abbia un talento da mostrare avrà l’opportunità di condividere la propria arte con il mondo. Le principali materie dello spettacolo saranno celebrate e valorizzate nel contesto del ‘Rumore BIM Festival’. I finalisti scelti per ogni categoria si esibiranno alla finale di Bellaria Igea Marina, e avranno la possibilità di aggiudicarsi uno dei prestigiosi premi messi in palio: produzioni discografiche, videoclip, borse di studio curate da professionisti e coach internazionali.

L’edizione 2024 è stata presentata presso il Teatro San Pietro d’Abano Terme e l’Hotel Gran Torino con una conferenza stampa che ha visto la presenza, tra gli altri, di Turchi, Peron e Lighea. Tra i presenti, il vicesindaco di Bellaria Igea Marina Brunangelo Galli, il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, Renato Maresca (area manager Emilia Romagna MSC Crociere), , il presidente dell’AFI Sergio Cerruti, il proprietario di Phonola Dischi e vicepresidente dell’AFI Gianni Di Sario, il presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia, il co-fondatore e amministratore di Alfamusic Alessandro Guardia, il produttore e manager discografico Massimo Fregnani, il campione internazionale di danza sportiva e coreografo Giancarlo Tarabella la regista e cantante Isabella Biffi, la responsabile ‘Rumore ballo-danza in Italia e all’estero’ Alessia Barni, l’imprenditore e responsabile di ‘Rumore Spagna’ Daniele Martini, il produttore musicale e compositore Maurizio Martellini, il direttore del Coro Giovanile del Teatro San Carlo di Napoli Carlo Morelli.

Ma il ‘Rumore BIM Festival’, nel corso delle varie tappe, oltre ad alcuni dei presenti ad Abano vedrà la partecipazione di tanti altri esperti di alto livello delle varie discipline, come il talent scout per produzioni Rai, Mediaset e Sky Antonio Tortolano, il cantautore Giuseppe Anastasi, e tanti altri.

Radio LatteMiele è la radio ufficiale della rassegna.