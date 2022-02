Ragazza 24enne morta nel letto del vicino. Straccio in bocca, killer in fuga

Ragazza 24enne morta a Napoli, ipotesi strangolamento

Tragedia nella periferia di Napoli, una ragazza di 24 anni è stata trovata morta nel letto del suo vicino di casa. Non era un suo amico, lo conosceva appena. Rosa Alfieri, - si legge sul Corriere della Sera - non dava facilmente confidenza, tantomeno a un uomo più grande e che viveva da solo. E che adesso è scappato, lasciandosi dietro il cadavere di questa ragazza, che faceva la commessa, aveva un fidanzato titolare di una tabaccheria e un papà che continua a dannarsi perché l’appartamento a quell’inquilino glielo aveva affittato lui stesso.

Invece - prosegue il Corriere - chi conosceva il trentunenne Elpidio D’Ambra? Si era presentato come un marito separato che per questo motivo aveva bisogno di trovare una sistemazione. In effetti pare che lo sia, ma di lui nemmeno i carabinieri sanno molto. Ora lo stanno cercando perché è chiaro che Rosa è stata uccisa, anche se sul suo corpo non ci sono ferite. Ma i segni intorno al collo fanno pensare che sia stata strangolata e aveva anche un pezzo di stoffa infilato in bocca.

LEGGI ANCHE

