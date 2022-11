Ragazza violentata e picchiata per 12 ore da tre uomini. L'inganno dell'hotel

Ragazza stuprata e picchiata. "Mi stavano addosso come animali"

Una ragazza di 23 anni di origine caraibica è stata violentata per 12 ore consecutive da tre uomini albanesi. La drammatica vicenda è accaduta in uno squallido motel in provincia di Milano, a Cornaredo. La giovane - si legge sul Corriere della Sera - è stata ridotta "in uno stato di soggezione" e di terrore tale da non trovare la forza per gridare aiuto nemmeno quando i carabinieri sono entrati per controllare lei e i tre albanesi imbottiti di cocaina che fino a poco prima la stavano stuprando. I militari non si sono accorti di nulla, ma grazie al controllo i tre sono stati arrestati. "Mi stavano addosso come fossi un animale", ha raccontato la vittima. Ai carabinieri ha detto che era in una nota discoteca di Milano e che era stata chiamata al tavolo da cinque albanesi che "mostravano di avere molti soldi", "orologi di alto valore", e ordinavano "bottiglie molto costose".

Uno dei cinque uomini - prosegue il Corriere - propone alla coetanea mille euro per una notte di sesso in un albergo di lusso. «Ho accettato», ha dichiarato lei. Anche perché con quel giovane che le piaceva sarebbe andata a letto anche gratis: "Mi riempiva di frasi come “ti sposo, devi stare solo con me, noi siamo i capi del paese, comandiamo noi". Ma le cose vanno in modo drammaticamente diverso. Altri due seguono l'auto. Invece dell’albergo a cinque stelle, la destinazione è un motel a Cornaredo. Le violenze cominciano immediatamente, feroci. Un’ora dopo entrano i due che li avevano seguiti che fanno lo stesso. Botte, foto e filmati (non sono stati trovati) e la umiliano con sputi, insulti e risate sguaiate. La ragazza denuncia e scattano gli arresti. Uno dei tre fermati è anche sospettato di omicidio in un'altra vicenda.