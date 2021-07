Ratzinger attacca la chiesa tedesca: "Bisogna demondizzarsi"

Benedetto XVI bacchetta i cattolici tedeschi. "Fino a quando nei testi ufficiali della Chiesa parlano solo le funzioni, ma non il cuore e lo spirito, l'esodo mondiale dalla fede continuerà", ha scritto il 94enne Papa emerito in commenti che verranno pubblicati sul prossimo numero della rivista Herder Korrespondenz. Molti testi, sottolinea, sono scritti da persone per le quali "la fede è solo routine". Mi aspetto "una vera testimonianza personale di fede dai portavoce della Chiesa", rimarca Joseph Ratzinger.

Ratzinger bacchetta la chiesa tedesca

Ma invece molte persone che detengono posizioni chiave nelle istituzioni della Chiesa tedesca, dagli ospedali alle scuole e la Caritas, non condividono la missione del Vangelo e "spesso oscurano la testimonianza di questa istituzione". Benedetto XVI è tornato anche sul suo discorso di Friburgo, pronunciato nel 2011 quando era pontefice, due anni prima di rinunciare al papato. Allora il Papa emerito esortò la Chiesa a "distaccarsi dal mondo" in quella che fu interpretata come un'esortazione a non adattarsi al mondo moderno.

Oggi Benedetto XVI si chiede se la scelta della parola "Entweltlichung" (demondanizzazione), tratta dal filosofo Martin Heidegger, sia stata adeguata in quanto forse non ha "espresso a sufficienza" l'aspetto positivo della sua argomentazione. Infine, citando una parabola del Vangelo secondo Matteo, Benedetto XVI, scrive che la Chiesa "è fatta di grano e loglio, di pesci buoni e cattivi".

Ratzinger contro la benedizione delle coppie omosessuali

"Non è quindi questione - continua- di separare il buono dal cattivo, ma di dividere i credenti dai non credenti". Il Papa emerito ha più volte criticato la Chiesa tedesca, ritenendola troppo liberale. Ora torna ad intervenire mentre alcuni sacerdoti tedeschi hanno scelto di continuare a benedire le coppie omosessuali, malgrado le linee guida del Vaticano le vietino.