Ravello, bus precipita dal tornante della Costiera Amalfitana: morto l'autista

Ravello, bus precipita dal tornante della Costiera Amalfitana

Tragico incidente sulla costiera amalfitana; nella giornata di ieri, poco prima di mezzogiorno, sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione un mini bus turistico di una società di Agerola ha sfondato il muro perimetrale della strada volando giù nel vuoto per circa 20 metri e finendo contro una casa.

Non c'è stato nulla da fare per l'autista, il 29enne Nicola Fusco, originario di Agerola e figlio del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola, che aveva perso il controllo del proprio mezzo. Non c'erano altri passeggeri a bordo. Il corpo dell'autista è stato trovato nel letto del torrente Dragone, a poca distanza dall'autobus.

#Salerno, #vigilidelfuoco intervenuti a #Ravello, lungo la SS373, per un autobus uscito di strada e schiantatosi contro un’abitazione disabitata. Deceduto l’autista, unica persona a bordo. In corso la messa in sicurezza dell’area #8maggio pic.twitter.com/qGRjCBLdsf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023

Ravello, bus precipitato dal tornante. Aperta una inchiesta, sequestrata la salma di Nicola Fusco

La magistratura ha aperto un fascicolo di inchiesta sull'incidente. L'area è stata sequestrata, così come la salma dell'autista, ora in una camera mortuaria a disposizione del pm. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo del bus ed è deceduto nell'impatto. Il suo corpo è stato recuperato con l'ausilio di elisoccorritori, ed è stato affidato all'Agenzia funebre al porto di Maiori.

"Esprimo tutto il cordoglio della Città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto ed apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità", ha dichiarato il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier. "Una tragedia che spezza una giovane vita, e che colpisce al cuore la comunità di Agerola, unitamente alla nostra, e a quella dell'intera costa d'Amalfi", ha aggiunto.