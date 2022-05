Reddito emergenza, immigrati intascano 200 mila euro: beccati 101 illeciti

Reddito di emergenza, la Gdf acchiappa 101 illeciti: colpo da oltre 200 mila euro in totale

La guardia di finanza di Treviso ha scoperto 101 persone di nazionalità straniera (in gran parte provenienti da Paesi dell’Africa centrale) che hanno indebitamente percepito il reddito di emergenza per oltre 200mila euro in totale. Le 101 persone avrebbero infatti avuto il sussidio nonostante fossero ospitate nei centri di accoglienza di Treviso, Oderzo, Vittorio Veneto e Onè di Fonte.

“Purtroppo il malvezzo di chiedere e ottenere indebitamente sussidi statali, siano essi il reddito di cittadinanza o quello di emergenza, sembra dilagare. A prescindere dall’assenza di senso civico da parte di chi li chiede viene anche da chiedersi chi li rilascia e chi dovrebbe controllare, perché non è giusto che debba sempre e solo essere la Guardia di Finanza, che ringrazio per l’impegno costante, a intervenire per sanare furbate già confezionate e compiute”, ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, complimentandosi con la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso.

“In questo caso tra l’altro l’illiceità è macroscopica”, aggiunge il Governatore, “perché i sussidi erano legati all’emergenza Covid e, per norma nazionale, non erano dovuti a coloro che fossero ospiti di strutture a totale carico dello Stato, come sono i Cas”.

