Renzi con lo 007 in autogrill. Report al contrattacco, in diretta l'insegnante

Non si placa la polemica tra Matteo Renzi e la trasmissione Report per il video trasmesso sull'incontro tra il leader di Italia Viva e un dirigente dei Servizi Segreti, Marco Mancini, in un autogrill dalle parti di Roma lo scorso 23 dicembre. Qausi tutti i partiti, tranne M5s e Fratelli d'Italia - si legge sul Fatto Quotidiano - si sono schierati in difesa dell'ex premier, convinti che i due fossero pedinati e spiati e che poi qualche strana manina abbia inviato il video del colloquio a Report per delegittimare Renzi. Mercoledì, durante l’au dizione del direttore di Rai3, Franco di Mare, in Commissione di Vigilanza Rai, il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone ha teorizzato una cospirazione anti-Renzi: “Un senatore è stato intercettato, spiato con un video abusivo e la Rai ha mandato in onda un servizio di una persona che stava commettendo un reato” ha detto Faraone senza spiegare quale.

Ieri - prosegue il Fatto - è intervenuto anche Ranucci che ha smontato le presunte incongruenze fatte notare dai renziani: il video della donna “non è di 40 minuti ma di 20 secondi”, ha iniziato a registrare “solo quando è arrivato Renzi” e, alla fine dell’incontro, Mancini “è partito per primo e si è diretto a Fiano Romano per poi tornare indietro” mentre Renzi “è rimasto in autogrill e poi ha proseguito per Firenze”. Poi il conduttore ha annunciato che nella puntata di lunedì interverranno la donna e anche il padre che si era sentito male per spiegare come sono andate le cose. Ma Renzi non ci sta lo stesso: fonti a lui vicine spiegano che la versione di Ranucci “è falsa” per - ché Renzi sarebbe partito “prima di Mancini” e che oggi l’ex premier farà un esposto in procura per acquisire le immagini delle videocamere dell ’autogrill.