Report annuncia nuove rivelazioni su Renzi, presto ospite di Ranucci

Renzi e Report: stasera nuova puntata... e non finisce qui!

Matteo Renzi andrà ospite a “Report”, per contestare la veridicità delle rivelazioni fatte dal programma di Sigfrido Ranucci sul suo conto.

Il Senatore di Italia Viva ha messo in dubbio il modo in cui “Report” è venuta in possesso del filmato che lo ritrae durante l’ormai celebre colloquio all’autogrill con lo “007” Marco Mancini, il 23 dicembre 2020.

Nella puntata di questa sera, Ranucci manderà in onda la seconda parte dell’inchiesta e Renzi si è detto disponibile ad intervenire in diretta, per fornire la sua versione dei fatti.

Ranucci ha colto al volo l’opportunità, anche se probabilmente l’intervento di Renzi non sarà nella puntata odierna: “Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho accolto anche il suo invito a chiamarlo ci siamo parlati e abbiamo concordato che sarà presto ospite in studio in una puntata finalizzata a sgombrare qualsiasi ipotesi di complotto sulla natura del filmato dell’incontro con lo 007 Marco Mancini”, ha scritto il popolare conduttore su Facebook.