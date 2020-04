Revenge porn: la polizia denuncia gli amministratori di 3 canali Telegram

La Polizia postale e delle comunicazioni ha effettuato, in diverse città del territorio nazionale, una vasta operazione, la "Drop the Revenge", identificando e denunciando gli amministratori di tre canali Telegram contenenti le immagini più denigranti e i commenti più offensivi: "La Bibbia 5.0", "Il Vangelo del pelo" e uno dei canali denominati "Stupro tua sorella 2.0". Tutti e tre annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, un 29enne bergamasco, è stato indagato per aver utilizzato i canali in questione a scopo di Revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In corso perquisizioni e sequestri.