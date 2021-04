Ribaltone in Enasarco: il Tribunale di Roma da ragione a FarePresto!

Il Tribunale di Roma, accogliendo l’istanza cautelare presentata dalla coalizione Fare Presto!, della quale Anasf fa parte, ha sospeso l’efficacia della delibera assunta dalla Commissione Elettorale della Fondazione Enasarco del 28 dicembre 2020, sulla base della quale è stato eletto il Consiglio di amministrazione dell’Ente con un ribaltone.

Il presidente Anasf Luigi Conte e il consigliere nazionale Alfonsino Mei esprimono la soddisfazione dell’Associazione nazionale dei consulenti finanziari per la sentenza emessa ieri, 22 aprile 2021, dal Tribunale Civile di Roma, sezione XVI Civile, sulla elezione del Cda di Enasarco. Enasarco non ha commentato la sentenza, rimanendo in attesa di leggere le motivazioni della stessa prima di prendere una posizione ufficiale.