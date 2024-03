Rider cade nel vano dell'ascensore e si rompe la spina dorsale: video choc

Rider cade nel vano dell'ascensore durante una consegna: si è rotto la spina dorsale

Un fattorino stava consegnando un ordine in un edificio in costruzione a Wenzhou, Cina, ma purtroppo è caduto nel vano dell'ascensore. È probabile che il casco gli abbia ostruito la vista, impedendogli di vedere chiaramente il terreno di fronte a lui e riconoscere il pericolo. A causa della caduta, ha subito una frattura alla spina dorsale. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento drammatico dell'incidente. Il fattorino stava camminando di fretta lungo il corridoio, presumibilmente per accelerare la consegna dell'ordine. Ad un certo punto, ha messo il piede nel vuoto e è precipitato.

Successivamente, il fattorino è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato. Ha spiegato che la luce era scarsa nella fabbrica in costruzione, il che potrebbe aver contribuito alla sua caduta. Ha riportato lesioni gravi alla schiena, cadendo dal terzo piano al secondo. Ha dichiarato: "Non c'erano barriere protettive attorno. La mia colonna vertebrale è stata danneggiata e ho subito fratture ossee". La polizia non ha comunicato se ci saranno conseguenze legali per coloro che non hanno delimitato l'area di pericolo.

