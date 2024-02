Rigopiano, condannato l'ex prefetto di Pescara. Confermate le 22 assoluzioni

Strage di Rigopiano, condannato in appello l'ex prefetto di Pescara: 1 anno e 8 mesi di reclusione. Confermate 22 assoluzioni

La Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo per la tragedia di Rigopiano. L'accusa aveva chiesto per lui la condanna a 12 anni. Nel processo di primo grado Provolo era stato assolto.

Il verdetto finale è di otto condanne e 22 assoluzioni. I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per i dirigenti della Provincia Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, per il tecnico Giuseppe Gatto e per l'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso.

Oltre all'ex prefetto Provolo, che dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e omissioni di atti d'ufficio, sono stati condannati Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura, e Enrico Colangeli, tecnico comunale di Farindola.

Per Bianco la Corte, dopo una camera di consiglio durata quasi 5 ore, ha disposto una condanna di un anno e 4 mesi mentre per Colangeli la pena è di due anni e 8 mesi.