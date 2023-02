Valanga Rigopiano: "Aspetto questo momento da 6 anni". Arriva la sentenza

Rigopiano, la verità dopo 6 anni. Ecco cosa rischiano i 29 imputati

Il giorno della sentenza è arrivato. Oggi si conoscerà l'esito del processo sulla tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2017, quando una valanga ha travolto un albergo in località Farindola in Abruzzo. La catastrofe è stata provocata da una slavina che, distaccatasi da una cresta montuosa sovrastante, ha investito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime e il ferimento di altre 11 persone. Oggi è attesa la sentenza. Il gip del Tribunale di Pescara - riporta il Messaggero - leggerà la sentenza nei confronti dei ventinove imputati. Per quattro di loro la Procura ha già chiesto l'assoluzione, per gli altri venticinque un totale di 151 anni di carcere, al netto dello "sconto" per il rito abbreviato: 12 anni, la pena più alta, per l'ex prefetto Provolo, poi 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta

"Sono sei anni che aspetto questo giorno. Ecco, finalmente è arrivato". La voce di Giampaolo Matrone è tranquilla, tiene a bada l'ansia. Lui, pasticcere di Monterotondo, è giovane: ha neanche quarant'anni e due vite, come ripete spesso. Perché Giampaolo - prosegue il Messaggero - rinasce il 21 gennaio del 2017, quando dopo sessantadue ore viene estratto vivo, ma in gravi condizioni, dalle macerie dell'hotel Rigopiano. La sua seconda vita è scandita dalla richiesta di giustizia per la morte di sua moglie, Valentina Cicioni, e dalla necessità di crescere da solo la sua bambina. "Sono sopravvissuto, sono marito e sono padre. Ho una bambina da crescere e, dopo quel giorno, anche tante difficoltà fisiche, ma soprattutto mentali. Ora sono stanco. Se fossi solo sarebbe diverso, ma ho una figlia da crescere e ha diritto ad essere felice. Lei non vuole sentire parlare di Rigopiano perché ogni volta mi vede nervoso, agitato. Adesso penso che finalmente avrò una risposta. Spero nella giustizia".