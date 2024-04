Ritirati dal mercato cacao, involtini primavera e biscotti. È allarme

Richiamo di prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute: nel mirino cacao in polvere, involtini primavera e biscotti. Il caso

Cacao in polvere a marchio Penny, involtini primavera surgelati a marchio CGM e diverse tipologie di di biscotti: sono questi alcuni dei prodotti che nel 2024 sono finiti sotto la lente del Ministero della Salute. Il motivo? Presenza di sostanze "allarmanti".

Cacao in polvere

Come riporta "Il Fatto Alimentare", Penny Market e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di cacao in polvere a marchio Penny.

Il motivo indicato è la possibile presenza della micotossina ocratossina in quantità superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto L 311211WO e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/2025.

L’azienda polacca Maspex Food ha prodotto il cacao in polvere richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in ul. Chopina 10, a Wadowice, in Polonia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il cacao in polvere con il numero di lotto sopra indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.





Involtini Primavera

Ancora, la catena Migross ha pubblicato il richiamo di un lotto di mini involtini primavera surgelati a marchio CGM. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di corpi estranei metallici nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 1 kg con il numero di lotto 230701 e la data di scadenza 01/07/2025.

I mini involtini primavera richiamati sono stati prodotti dall’azienda CGM Srl di Rione Pollenza Scalo 85, a Pollenza, in provincia di Macerata. In via cautelativa, Migross raccomanda quindi di non consumare il prodotto richiamato.





Biscotti

Il Ministero della Salute, infine, ha segnalato il richiamo da parte del produttore di cinque tipologie di biscotti a marchio Kora Dulcis.

Il motivo è la presenza degli allergeni sesamo e senape non dichiarati in etichetta in un ingrediente coadiuvante (polvere di psillium) dal fornitore Padovana Macinazione srl. Pur essendo stato emanato tra il 21 e il 22 marzo, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo solo il 03/04/2024.





I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Mascobini vegani saraceno e mirtilli, in confezioni da 200 grammi o sfusi (1 kg), con i numeri di lotto 318/KD/2023, 452/KD/2023, 011/KD/2024 e 066/KD/2024 e i TMC 31/05/2024, 31/07/2024, 31/08/2024 e 31/10/2024;

Mascobini riso e cioccolato, in confezioni da 200 grammi o sfusi (1 kg), con i numeri di lotto 252/KD/2023, 309/KD/2023, 368/KD/2023, 446/KD/2023, 013/KD/2024, 031/KD/2024 e 055/KD/2024 e i TMC 30/04/2024, 31/05/2024, 30/06/2024, 31/07/2024, 31/08/2024 e 31/10/2024;

Biscotti riso, vaniglia e limone, in confezioni da 200 grammi o sfusi (1 kg), con i numeri di lotto 228/KD/2023, 280/KD/2023, 281/KD/2023, 302/KD/2023, 428/KD/2023, 456/KD/2023 e 066/KD /2024 e i TMC 30/04/2024, 31/05/2024, 31/07/2024 e 31/08/2024;

Biscotti riso, cocco e carruba, in confezioni da 200 grammi o sfusi (1 kg), con i numeri di lotto 305/KD/2023, 352/KD/2023, 379/KD/2023, 005/KD/2024 e 064/KD/2024 e i TMC 31/05/2024, 30/06/2024, 31/08/2024 e 31/10/2024;

Biscotti riso, mirtilli e bacche di goji, in confezioni da 200 grammi o sfusi (1 kg), con i numeri di lotto 263/KD/2023, 301/KD/2023, 351/KD/2023, 445/KD/2023, 003/KD/2024, 060/KD/2024 e 080/KD/2024 e i TMC 31/05/2024, 30/06/2024, 31/07/2024, 31/08/2024 e 31/10/2024;

L’azienda Kora Dulcis ha prodotto i biscotti richiamati nello stabilimento di produzione di via Barbieri 15 , a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Per precauzione, si raccomanda dunque alle persone allergiche al sesamo e/o alla senape di non consumare i biscotti sopra indicati.

Il prodotto invece è sicuro per le consumatrici e i consumatori non allergici a sesamo e senape.