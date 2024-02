Tonno del Viaggiator Goloso richiamato per mercurio ma è già scaduto. Il caso

Il tonno a pinne gialle affumicato a freddo oggetto del richiamo per la possibile presenza di mercurio è del marchio Viaggiator Goloso

Ancora nuovi ritiri dai supermercati per via di un problema ad alcuni prodotti in vendita al pubblico. Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo: si tratta di due alimenti per fini medici speciali a marchio Glucerna segnalati per rischio microbiologico. I supermercati Unes invece hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di tonno affumicato con mercurio oltre i limiti. Lo riporta il Fatto Alimentare.

Nel dettaglio, il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di tonno a pinne gialle affumicato a freddo del marchio Il Viaggiator Goloso per la possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge. I supermercati Unes hanno quindi provveduto a toglierlo dagli scaffali a scopo precauzionale. Come riporta il fattoalimentare.it, il prodotto interessato è venduto a fette in confezioni da 80 grammi, con il numero di lotto CA114-35523 e la data di scadenza 25/01/2024, già passata da 5 giorni al momento della pubblicazione del provvedimento (30/01/2024).





Sicily Food Srl ha prodotto il tonno affumicato per Unes Maxi Spa nello stabilimento di Miniera Mintini snc, ad Aragona, nel libero consorzio comunale di Agrigento. Il consiglio è sempre quello di non consumare il tonno affumicato e riportarlo nel punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda scrivendo a un'email a sicilyfood@sicilyfood.it o chiamando il 0922 441586.

Il Ministero ha anche segnalato il richiamo per "rischio microbiologico" di due prodotti Glucerna di Abbott a fini medici speciali per le specifiche esigenze nutrizionali dei pazienti affetti da diabete. Il motivo è il "potenziale deterioramento del prodotto a seguito di un evento di produzione isolato”. I prodotti incriminati sono:

Glucerna Select, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54469NR e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/09/2024

Glucerna Select 1.5 gusto vaniglia, in confezioni da 8 bottiglie da 500 ml, con il numero di lotto 54427NR e il TMC 30/06/2024





Abbott Laboratories BV ha prodotto gli alimenti richiamati nello stabilimento di Rieteweg 21 a Zwolle, nei Paesi Bassi.