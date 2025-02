Roccaraso invasa da turisti, tutti con banconote da 20 euro: spunta l'ipotesi riciclaggio 

Roccaraso, mancava solo l'indagine per riciclaggio: "Troppe banconote da 20€"

Roccaraso è tornata alla sua normalità, questo weekend infatti non si è registrato nessun flusso anomalo di turisti come invece era avvenuto la settimana precedente. Proprio su quei numeri anomali si cerca di approfondire per capire cosa ci sia davvero dietro a questa ondata di persone provenienti da Napoli con 200 pullman diretti in Abruzzo con a bordo circa 10 mila persone. Gli inquirenti - riporta Rai News - indagano in particolare su un dettaglio che non è sfuggito, il massiccio utilizzo di banconote da 20€, si ipotizza anche il reato di riciclaggio ma le indagini sono ancora in corso. "Definire oggi normale la situazione è quasi un eufemismo. Il fenomeno - afferma il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso - è circoscritto. Certamente hanno inciso diversi fattori e le misure limitative che abbiamo adottato al tavolo prefettizio e che avevano limitato l'accesso a 100 bus".

"Sono più di 60 anni che si fanno le gite a Roccaraso, però il social è una grande cosa, lo sfruttiamo a volte in maniera buona e altre volte in maniera sbagliata, però se portiamo il turismo dobbiamo essere civili", sostiene un partecipante. Una turista risponde arrabbiata: "Siamo sempre etichettati: andiamo a Sanremo e non va bene, andiamo a Roccaraso e non va bene. Quello di etichettarci lo fanno dappertutto, solo perché siamo napoletani. Non ce lo meritiamo". Durante la partita di ieri sera tra Roma e Napoli, all'Olimpico sono stati esposti striscioni pesanti nei confronti dei napoletani proprio in riferimento al weekend sulla neve, come "Roccaraso tappate er naso" e altri insulti.