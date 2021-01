Rocco Casalino riceve l'istanza delle lavoratrici del gioco pubblico. VIDEO

Casalino, il portavoce di Conte, è stato uno dei fautori della stretta sul gioco legale, tanto da vietarne la pubblicità. Intanto le sale scommesse sono chiuse, mentre aumentano le tasse sul settore.

Ecco perché le lavoratrici in presidio hanno cercato in ogni modo, fino a riuscirci, di consegnare la loro istanza a Casalino. Il presidio di donne del comparto rimasto anche oggi a Roma per protestare contro la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo è riuscito a fermare il portavoce del Premier e a dare ai suoi collaboratori il documento, ecco il video: