Roma, a fuoco palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene: diversi feriti

Roma, palazzo in fiamme dopo un'esplosione: una decina di feriti e ustionati

Si tratta di un edificio sul quale si stanno svoglendo lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Alcune persone, al momento 7, sono state estratte dai vigili del fuoco con complicazioni respiratorie per via del fumo. Altre persone sono al vaglio dei sanitari. Sul posto anche la polizia. Fiamme in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, a Colli Aniene, a Roma. A rimanere ferite diverse persone che al momento sembrerebbero essere almeno 7. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos ci sarebbe anche un ragazzo morto.