Roma, "che stai sulla Salaria". Rivolta studenti: minigonne e pance scoperte

Roma, la protesta degli studenti del Righi: "No ad una scuola sessista"

La protesta degli studenti del liceo Righi di Roma è esplosa e ha coinvolto tutti, maschi e femmine, uniti nel voler difendere la loro compagna, accusata da una professoressa: "Copriti non sei sulla Salaria". Con chiaro riferimento - si legge sul Corriere della Sera - ad una strada della Capitale nota per il diffuso fenomeno della prostituzione. L'episodio durante l'intervello mentre la ragazza si faceva dei video con il telefonino a pancia scoperta. Così il giorno dopo tutti gli studenti si sono presentati con minigonne colorate, calzini fluo, top di paillettes, ciabatte, calze a rete, canottiere e shorts, tutti rigorosamente fucsia.

Qualcuno - prosegue il Corriere - si è presentato addirittura a torso nudo. Al liceo Righi è andata in scena la protesta degli studenti. Obiettivo infrangere il dress code della scuola e mostrare solidarietà nei confronti della compagna offesa dall'insegnante. "Siamo arrabbiati per quello che è accaduto", dicono gli studenti del collettivo Ludus, perché "il sessismo non può avere spazio nelle scuole". La dirigente scolastica, Cinzia Giacomobono, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante, pur evitando di schierarsi. I suoi studenti invece vogliono una presa di posizione. "Siamo nel 2022, la scuola si aggiorni" protesta Asia, poco prima della fine dell’assemblea e dell’inizio della vera protesta. La decisione è presa: andranno a lezione con abiti "non consoni".

